乌克兰恢复、基础设施和交通部长尼古拉·卡拉什尼克就商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫关于在基辅州韧性计划框架内开展工程所欠债务超过7.5亿格里夫纳的声明作出回应。 据该部长称，索科洛夫并非受基辅州州政府委托建造电力防护设施的四家承包商中的任何一家负责人。

“在调查情况后，我查明索科洛夫先生是以分包商身份供应钢结构的。 根据合同条款，分包商应向总承包商提出所有问题，而非向发包方或我本人。这同样适用于已完成工程的潜在欠款问题，”部长强调道。

卡拉什尼克回忆道，他第一次见到企业家索科洛夫是在斯拉武蒂奇的一个施工现场。此后，这位官员曾在地区行政管理局和重建部的会议上与这位商人有过交集。但在此期间，他从未向索科洛夫下达过任何指示。

“我们彼此素不相识，”卡拉什尼克部长简要解释了他与索科洛夫的关系。

这位官员补充道，在担任基辅州行政管理局局长期间，他并不知晓其时任第一副局长鲁斯兰·奥利尼科（负责协调“韧性计划”框架内的建设工作——编者注）与弗拉迪斯拉夫·索科洛夫相识。 他就是这样回应了最近在网络上疯传的两人合影。

来源：Glavkom

此前，卡拉什尼克曾否认了关于在能源设施防护工程建设中滥用职权的指控。

卷入基辅州能源设施防御工事建设丑闻的企业家弗拉迪斯拉夫·索科洛夫， 首次就其在第聂伯市拥有的豪华公寓及饲养箱内活鳄鱼一事，公开回应了外界的批评。 他解释了财产来源，否认财富与政府合同有关，并指责了基辅州行政管理局前负责人、现任社区与领土发展部长尼古拉·卡拉什尼克。

此前，记者成功查明了前第聂伯罗彼得罗夫斯克州议会候选人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫母亲的身份。调查发现，大部分财产（特别是与刑事诉讼材料相关的车辆）均登记在73岁的娜塔莉亚名下。

社交媒体用户关注到了商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫儿子的照片，他被卷入了一起关于在能源设施防护工程建设中可能挪用预算资金的调查。

在商人弗拉迪斯拉夫·索科洛夫住所被搜查的照片曝光后，社交媒体用户开始关注他的私生活。 记者玛丽娜·达尼柳克-亚尔莫拉耶娃发布了一位名叫安杰利卡·亚历山德罗夫娜的女子的照片，她很可能是索科洛夫的女友，照片中展示了她在巴厘岛和墨西哥的奢华度假生活。 此事引发热议后，她关闭了自己的社交媒体账号。

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