Калашник отреагировал на обвинения Соколова

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник отреагировал на заявления бизнесмена Владислава Соколова о задолженности в размере более 750 млн грн за работы в рамках планов устойчивого развития Киевской области. По словам министра, Соколов не возглавляет ни одну из четырёх подрядных организаций, которые возводят энергозащитные сооружения по заказу Киевской ОГА.

«Разбираясь в ситуации, я выяснил, что господин Соколов является поставщиком металлоконструкций в качестве субподрядчика. Согласно условиям договоров, все вопросы субподрядные организации задают подрядчику, а не заказчику или мне. Это также касается и возможной задолженности за выполненные работы», — подчеркнул министр.

Калашник вспомнил, что впервые увидел предпринимателя Соколова на объекте в Славутиче. Позже чиновник пересекался с бизнесменом на совещаниях в ОГА и Минвосстановления. При этом никаких поручений ему не давал.

«Мы ничем не связаны друг с другом», – кратко объяснил министр Калашник свои связи с Соколовым.

Чиновник добавил, что, находясь на посту главы Киевской ОГА, не знал о знакомстве своего тогдашнего первого заместителя Руслана Олийника (координировавшего строительные работы в рамках реализации планов устойчивого развития, – ред.) с Владиславом Соколовым. Так он прокомментировал совместное фото двух мужчин, которое недавно разлетелось по сети.

Источник: Главком

До этого Калашник опроверг обвинения в злоупотреблениях при строительстве защитных сооружений на энергообъектах.

Предприниматель Владислав Соколов, фигурирующий в скандале вокруг строительства оборонительных сооружений на энергообъектах Киевской области, впервые публично отреагировал на критику из-за роскошных апартаментов в Днепре и живого крокодила в террариуме. Он объяснил происхождение своего имущества, опроверг связь состояния с государственными контрактами и выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Киевской ОГА, а ныне министра развития общин и территорий Николая Калашника.

Ранее журналистам удалось установить личность матери бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета Владислава Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного производства, оформлена на 73-летнюю Наталью.

Пользователи соцсетей обратили внимание на фотографии сына бизнесмена Владислава Соколова, которого связывают с расследованием возможного хищения бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов.

После появления фотографий с обысков у бизнесмена Владислава Соколова пользователи соцсетей обратили внимание на его личную жизнь. Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала снимки женщины по имени Анжелика Александровна, которая, вероятно, является его избранницей и демонстрировала роскошный отдых на Бали и в Мексике. После того как об этом стало известно, она закрыла свои аккаунты.

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