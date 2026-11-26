Украина готовит очередной обмен военнопленными с Россией, сообщил 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства выразил надежду, что предстоящий обмен будет масштабным, и заверил, что работа по возвращению всех граждан из российского плена ведется постоянно.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит новые шаги для возвращения депортированных Россией украинских детей, а к соответствующей гуманитарной коалиции уже присоединились 54 страны. По словам Президента, это необходимо для того, чтобы российские преступления не были забыты, виновные понесли ответственность, а дети смогли жить в своей стране.

Источник: вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс сейчас находится на стадии согласования.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

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