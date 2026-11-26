Ukraina przygotowuje kolejną wymianę jeńców wojennych z Rosją – poinformował 26 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że przyszła wymiana będzie znacząca, i zapewniła, że prace nad powrotem wszystkich obywateli z rosyjskiej niewoli trwają nieprzerwanie.

Ponadto Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina przygotowuje nowe działania mające na celu powrót ukraińskich dzieci deportowanych przez Rosję, a do odpowiedniej koalicji humanitarnej dołączyło już 54 kraje. Według prezydenta jest to konieczne, aby rosyjskie zbrodnie nie zostały zapomniane, winni ponieśli odpowiedzialność, a dzieci mogły żyć w swoim kraju.

Źródło: wieczorne przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Szef Biura Prezydenta Kyrylo Budanow oświadczył podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”, że duża wymiana jeńców między Ukrainą a Federacją Rosyjską odbędzie się w kilku etapach, a nie w ciągu jednego dnia, ponieważ proces ten znajduje się obecnie na etapie uzgadniania.

Ukraina i Federacja Rosyjska, państwo-agresor, podczas dwudniowych negocjacji w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich osiągnęły zasadnicze porozumienie w sprawie dużej wymiany jeńców wojennych.

Ukraina i Rosja prowadzą negocjacje w sprawie nowej, szeroko zakrojonej wymiany jeńców, w ramach której planują zwrócić ponad tysiąc obywateli. Strony nadal uzgadniają ostateczną liczbę uczestników wymiany.

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