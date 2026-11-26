В Тернопольской области правоохранители проведут проверку браков, которые могли быть заключены с целью уклонения от мобилизации. Речь идет, в частности, о случаях, когда мужчины призывного возраста женились на бывших тещах, значительно старше их. Об этом 26 ноября сообщил руководитель областной полиции Сергей Зюбаненко, приведя статистику таких браков за последние годы.

По словам Сергея Зюбаненко, после начала полномасштабного вторжения в Тернопольской области заметно увеличилось количество браков, в которых женщины были старше мужчин призывного возраста как минимум на 20 лет. Правоохранители предполагают, что часть таких браков могла использоваться как способ избежать мобилизации. В 2022 году в области зарегистрировали 103 брака с такой разницей в возрасте. Уже в следующем году их количество выросло до 276. Среди этих случаев были и браки мужчин со своими тещами.

Зюбаненко привел несколько примеров. В частности, в феврале 2024 года житель Тернополя 1978 года рождения женился на 66-летней женщине из Нежина Черниговской области. До этого она была его тещей. Еще один случай произошел в мае 2024 года. Тогда житель Подволочиской общины сначала развелся со своей женой, 1979 года рождения, а впоследствии женился на ее матери, родившейся в 1958 году.

По данным руководителя областной полиции, количество таких браков менялось и в последующие годы. В 2024 году зарегистрировали 145 случаев, в 2025-м — 138. А с начала 2026 года и до момента публикации таких браков насчитали уже 188.

Мужчины после вступления в брак уезжали за границу

Сергей Зюбаненко утверждает, что речь идет не об единичных случаях, а о схемах, которые могли использоваться для получения оснований для выезда за границу или уклонения от мобилизации.

В качестве примера он привёл историю 27-летнего жителя Зборовской общины. В октябре 2023 года мужчина женился на женщине из соседнего села, родившейся в 1971 году. После этого он уехал за границу. При этом, как отметил полицейский, по данным реестров, этот брак до сих пор остается действительным. «Любовь с разницей в 28 лет» — так Зюбаненко иронично описал эту историю. Он также заявил, что среди людей, фигурирующих в списках таких браков, есть предприниматели и известные в области лица.

Полиция проверит законность регистрации браков

Правоохранители планируют проверить обстоятельства регистрации таких браков, а также другие возможные схемы уклонения от мобилизации. Особое внимание обещают уделить людям, которые могли организовывать подобные махинации и зарабатывать на них. «Основная задача — выявлять тех дельцов, которые пытаются заработать на подобных сделках, и документировать их действия, чтобы виновные ответили перед законом», — заявил руководитель полиции Тернопольской области.

В то же время сама по себе разница в возрасте между супругами или факт предыдущей родственной связи еще не доказывают, что брак фиктивный или заключен с целью уклонения от мобилизации. Законность каждого случая должны установить правоохранители в ходе проверки. Об этом известно из заявления руководителя главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергея Зюбаненко в Facebook.

25 ноября 2026 года прокуроры Теребовлянской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 53-летнему жителю Чортковского района Тернопольской области и его 22-летней сообщнице. Им инкриминируется организация незаконного переправки человека через государственную границу Украины из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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