У Києві не робитимуть додаткових вихідних на Різдво та Новий рік

КМДА не ухвалювала окремих рішень про перенесення робочих днів на період новорічних свят.

Працівники міської адміністрації працюватимуть за звичайним графіком, за потреби організовуватимуть чергування.

Водночас комунальні підприємства та установи можуть самостійно встановлювати графік роботи персоналу на святкові дні.

У КМДА нагадали, що під час воєнного стану святкові дні не є автоматично вихідними, а правило перенесення вихідного, якщо він збігається зі святом, не діє.

Джерело: РБК-Україна