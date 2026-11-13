У Києві не робитимуть додаткових вихідних на Різдво та Новий рік
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КМДА не ухвалювала окремих рішень про перенесення робочих днів на період новорічних свят.
Працівники міської адміністрації працюватимуть за звичайним графіком, за потреби організовуватимуть чергування.
Водночас комунальні підприємства та установи можуть самостійно встановлювати графік роботи персоналу на святкові дні.
У КМДА нагадали, що під час воєнного стану святкові дні не є автоматично вихідними, а правило перенесення вихідного, якщо він збігається зі святом, не діє.
Джерело: РБК-Україна
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення офіційних вихідних днів у державні свята, скасованих на період дії воєнного стану.
У школах Кам’янця-Подільського осінні канікули, які мали розпочатися наприкінці жовтня, перенесли на грудень. У міській раді таке рішення пояснили необхідністю раціональніше використовувати енергоресурси.