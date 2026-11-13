W Zaporożu może dojść do tymczasowego zamknięcia ruchu na mostach i zaporze elektrowni DnieprGES

W Zaporożu, ze względów bezpieczeństwa, może dojść do tymczasowego ograniczenia ruchu na mostach i zaporze elektrowni Dniepr-GES.

Informację tę przekazał 13 listopada pełniący obowiązki szefa obwodowej administracji wojskowej w Zaporożu Michaił Semikin.



W obwodowej administracji wojskowej twierdzą, że zamknięcia powodują utrudnienia dla kierowców i pasażerów, jednak podkreślają, że bezpieczeństwo ludzi jest głównym priorytetem.

Kierowców prosi się o wcześniejsze planowanie podróży z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń oraz o unikanie tworzenia zatorów komunikacyjnych w pobliżu mostów.

W przypadku zamknięcia ruchu należy wybierać trasy objazdowe i ściśle przestrzegać poleceń policji.

„Podczas alarmu powietrznego nie należy przebywać w pobliżu mostów i innych niebezpiecznych obiektów. Należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i udać się do najbliższego schronu” – podkreślił Michaił Semikin.

Przypomnijmy, że w piątek, 13 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na pięciopiętrowy budynek mieszkalny w Zaporożu.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec i infrastrukturę w Zaporożu, w wyniku czego pięć osób odniosło obrażenia.

Rosjanie zaatakowali Zaporoże, ranna została kobieta, a w budynku wybuchł pożar.

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