Російський удар по інфраструктурі Одеси забрав життя трьох людей

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В Одесі внаслідок атаки РФ на об’єкт інфраструктури загинули троє людей. Ще одна людина отримала поранення та перебуває у важкому стані.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Джерело: Одеська міська військова адміністрація

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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