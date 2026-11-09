Российский удар по инфраструктуре Одессы унес жизни трёх человек

В Одессе в результате атаки РФ на объект инфраструктуры погибли три человека. Еще один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Источник: Одесская городская военная администрация

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

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