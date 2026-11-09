В результате атаки дрона погиб сотрудник Запорожской АЭС

9 ноября в результате атаки беспилотника погиб работник Запорожской атомной электростанции. Это уже вторая смерть сотрудника станции за последние несколько дней.

По данным международного агентства, в результате удара дрона также погиб рабочий расположенной неподалеку от ЗАЭС Запорожской тепловой электростанции.

Кроме того, за несколько дней до этого МАГАТЭ получило информацию о гибели ещё одного сотрудника Запорожской АЭС. Мужчина также стал жертвой удара беспилотника.

Реакция МАГАТЭ

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси решительно осудил обстрелы. Он подчеркнул, что подобные атаки абсолютно недопустимы и прямо нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности.

«Все подобные атаки на работников атомных электростанций должны немедленно прекратиться», — подчеркнул Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что персонал ядерных объектов должен иметь возможность выполнять свои повседневные обязанности без чрезмерного стресса или постоянного страха за собственную жизнь.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Напомним, что в результате атаки российского беспилотника погиб работник Запорожской АЭС.

Энергоатом прокомментировал гибель так называемого главного инженера ЗАЭС.

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