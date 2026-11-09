9 listopada w wyniku ataku drona zginął pracownik elektrowni jądrowej w Zaporożu. To już druga śmierć pracownika elektrowni w ciągu ostatnich kilku dni.

Według danych międzynarodowej agencji w wyniku uderzenia drona zginął również pracownik położonej w pobliżu elektrowni jądrowej w Zaporożu elektrowni cieplnej.

Ponadto kilka dni wcześniej MAEA otrzymała informację o śmierci kolejnego pracownika elektrowni jądrowej w Zaporożu. Mężczyzna również padł ofiarą uderzenia drona.

Reakcja MAEA

Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi zdecydowanie potępił te ataki. Podkreślił, że tego typu ataki są całkowicie niedopuszczalne i stanowią bezpośrednie naruszenie podstawowych zasad bezpieczeństwa jądrowego.

„Wszelkie tego typu ataki na pracowników elektrowni jądrowych muszą natychmiast ustać” – podkreślił Grossi.

Dyrektor generalny MAEA podkreślił, że personel obiektów jądrowych musi mieć możliwość wykonywania swoich codziennych obowiązków bez nadmiernego stresu i ciągłego strachu o własne życie.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie MAEA.

Przypomnijmy, że w wyniku ataku rosyjskiego drona zginął pracownik elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Energoatom skomentował śmierć tzw. głównego inżyniera elektrowni jądrowej w Zaporożu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzuciło oskarżenia Rosji dotyczące śmierci inżyniera z elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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