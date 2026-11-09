Унаслідок атаки дрона загинув працівник Запорізької АЕС

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9 листопада унаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції. Це вже друга смерть співробітника станції за останні кілька днів.

За даними міжнародного агентства, внаслідок удару дрона також загинув робітник розташованої неподалік ЗАЕС Запорізької теплової електростанції.

Крім того, за кілька днів до цього МАГАТЕ отримало інформацію про загибель ще одного співробітника Запорізької АЕС. Чоловік також став жертвою удару безпілотника.

Реакція МАГАТЕ

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі рішуче засудив обстріли. Він наголосив, що подібні атаки є абсолютно неприпустимими та прямо порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

"Усі такі атаки на працівників атомних електростанцій мають негайно припинитися", - наголосив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ підкреслив, що персонал ядерних об'єктів повинен мати змогу виконувати свої щоденні обов’язки без надмірного стресу чи постійного страху за власне життя.

Про це повідомляється з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Нагадаємо, що Внаслідок атаки російського безпілотника загинув працівник Запорізької АЕС.

Енергоатом прокоментував загибель так званого головного інженера ЗАЕС.

МЗС відкинуло звинувачення РФ щодо загибелі інженера ЗАЕС.

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