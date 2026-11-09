Представитель Украины в ООН призвал не приравнивать российские обстрелы гражданского населения к ударам ВСУ по военным объектам

9 ноября постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал Организацию не распространять непроверенные российские заявления о гибели мирных жителей на территории РФ. Также он подчеркнул, что нельзя приравнивать российские удары по мирному населению к украинским атакам на военные объекты на территории России.

«Прошу прекратить создавать ложное впечатление, будто Украина нападает на гражданских. Нельзя ставить на один уровень геноцидные, преднамеренные и систематические атаки России против Украины и ее гражданского населения с правомерными ударами Украины по военным целям в России, которые являются реализацией нашего неотъемлемого права на самооборону», — подчеркнул Мельник.

Он подчеркнул, что Украина строго соблюдает нормы международного гуманитарного права.

По словам Мельника, только в октябре российские войска потеряли в Украине более 54 тыс. военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

Он также отметил, что в интернете распространяются многочисленные видео пыток, жестокого обращения и унижений в российской армии, которые нередко снимают и публикуют их командиры или сослуживцы.

Мельник заявил, что российская армия утратила стратегическую инициативу и наступательный потенциал, а планы главы РФ Владимира Путина относительно дальнейших завоеваний остаются иллюзией.

Он обозначил три основных направления действий Кремля: усиление атак на гражданское население Украины, диверсионные операции и психологическая война с целью раскола украинского общества и ослабления отношений с европейскими союзниками, а также использование дипломатии для затягивания времени, пока Россия продолжает разрушать украинскую инфраструктуру.

«Путин цинично разыгрывает дипломатическую карту не для того, чтобы положить конец этой войне, а лишь для того, чтобы выиграть время», — отметил постпред.

Мельник также резко ответил на заявления российского представителя Василия Небензи, выразившего особую озабоченность положением украинских военнослужащих. Украинский дипломат предложил ему направить свою «гуманитарную заботу» на российских военных и их семьи.

Об этом он заявил в понедельник, 9 ноября, на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине в связи с российскими обстрелами, передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

Напомним, что 9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

Кроме того, 9 ноября во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного российским атакам на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины, постоянный представитель РФ Василий Небензя выступил с заявлением, содержащим угрозы в адрес Европы.

Читай нас в