За сутки Россия ранила восемь человек в Харьковской области, среди них — двухлетний ребенок

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«В г. Харькове получили ранения женщины 70 и 77 лет, мужчины 54 и 44 лет и мальчик в возрасте 1 года 11 месяцев, острую стрессовую реакцию перенесли женщины 46 и 80 лет; в пос. Шевченково ранен 22-летний мужчина», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов в четырех районах Сумской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще восемь получили ранения и травмы. В Сумской общине повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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