过去一天内，俄罗斯在哈尔科夫州造成8人受伤，其中包括一名两岁儿童

过去24小时内，俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫11月10日表示，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

“在哈尔科夫市，两名70岁和77岁的妇女、两名54岁和44岁的男子以及一名1岁11个月大的男童受伤，两名46岁和80岁的妇女出现了急性应激反应； 在谢甫琴科夫村，一名22岁男子受伤，”西涅古博夫在其Telegram频道上写道。

过去24小时内，俄军袭击了苏梅州四个区的27个居民点。炮击导致1人死亡，另有8人受伤。苏梅市有3辆汽车和一栋多户住宅楼受损。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。袭击导致该设施起火。

11月9日晚，俄罗斯占领军使用Shahed-238攻击型无人机袭击了尼古拉耶夫州佩尔沃迈斯基区的能源基础设施。

11月9日夜间，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

在波尔塔瓦，一架俄罗斯无人机坠落导致两处车库起火。

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