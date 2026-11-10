В Киеве и четырёх областях ввели аварийные отключения электроэнергии

По состоянию на 10:50 10 ноября в Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали повреждения оборудования и снижение напряжения в высоковольтной сети.

«Из-за повреждения оборудования и снижения напряжения в высоковольтной сети в г. Киеве, Харьковской, Полтавской и Сумской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

В большинстве областей Украины во вторник, 10 ноября, действуют графики почасовых отключений электроэнергии. В то же время в четырех регионах из-за состояния энергосистемы пришлось ввести аварийные ограничения.

По информации Минэнерго, в течение суток российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях.

По состоянию на утро 10 ноября электроснабжение всех потребителей в этих регионах восстановлено.

Однако после российских ударов часть потребителей остается без электричества в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Минэнерго отмечают, что возвращение к прогнозируемым графикам в регионах, где действуют аварийные отключения, произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

10 ноября в части областей Украины будут применяться вынужденные ограничения потребления электроэнергии.

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

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