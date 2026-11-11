В НАТО заявили, что только Украина может решать судьбу своих территорий — Euronews

Только Украина имеет право решать судьбу своих территорий в ходе переговоров с Россией. Такую позицию озвучили в НАТО, комментируя встречи в Абу-Даби. Там также выразили сомнения относительно готовности Москвы к конструктивному диалогу и предположили, что российская сторона могла вновь выдвинуть те же требования, которые озвучивала еще в 2022 году.

Альянс представлен на переговорах в Абу-Даби высокопоставленными должностными лицами, в частности главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Он участвует во встречах в качестве командующего Европейским командованием США, чтобы консультировать американских лидеров.

Стрингер выразил надежду, что Россия ведет переговоры добросовестно, однако отметил, что признаков отказа Путина от максималистских требований почти нет.

«Посмотрим, насколько серьёзна здесь Россия. Будем надеяться, что это не просто, откровенно говоря, повторение требований, которые уходят корнями в 2022 год», — сказал генерал.

По его словам, цели Украины по прекращению огня для НАТО являются первоочередными.

На вопрос о возможном давлении на Киев с целью отказа от части Донецкой и Луганской областей Стрингер подчеркнул, что только Украина имеет право определять судьбу своей суверенной территории.

«Что касается территорий, это исключительно вопрос для украинцев», — заявил он.

Генерал также высоко оценил украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп ранее призывал Киев отказаться от такой стратегии, утверждая, что она приводит к росту цен на энергоносители.

Однако, по мнению Стрингера, союзники должны отдать должное успехам Украины. По его словам, Путин рассчитывал начать с Украины новую архитектуру безопасности в Европе еще в начале 2022 года, но жестоко ошибся, и удары по российскому топливу бьют именно по нему.

«То, что Украина смогла сделать благодаря воображению, инновациям и воле, просто невероятно, и мы должны это отметить», — подчеркнул Стрингер.

Об этом сообщается со ссылкой на интервью заместителя верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Джона Стрингера изданию Euronews.

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