Wyłącznie Ukraina ma prawo decydować o losie swoich terytoriów podczas negocjacji z Rosją. Takie stanowisko przedstawiono w NATO, komentując spotkania w Abu Zabi. Wyrażono tam również wątpliwości co do gotowości Moskwy do konstruktywnego dialogu i zasugerowano, że strona rosyjska mogła ponownie postawić te same żądania, które zgłaszała już w 2022 roku.

Sojusz jest reprezentowany na rozmowach w Abu Zabi przez wysokich rangą urzędników, w szczególności przez głównodowodzącego połączonymi siłami NATO w Europie, generała Aleksusa Grinkewicza. Uczestniczy on w spotkaniach jako dowódca Europejskiego Dowództwa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, aby doradzać amerykańskim przywódcom.

Stringer wyraził nadzieję, że Rosja prowadzi negocjacje w dobrej wierze, jednak zaznaczył, że prawie nie ma oznak, by Putin zrezygnował z maksymalistycznych żądań.

„Zobaczymy, na ile Rosja podchodzi do tego poważnie. Miejmy nadzieję, że nie jest to po prostu, mówiąc wprost, powtórzenie żądań sięgających 2022 roku” – powiedział generał.

Według niego cele Ukrainy dotyczące zawieszenia ognia mają dla NATO priorytetowe znaczenie.

W odpowiedzi na pytanie o ewentualną presję na Kijów, by zrezygnował z części obwodów donieckiego i ługańskiego, Stringer podkreślił, że tylko Ukraina ma prawo decydować o losie swojego suwerennego terytorium.

„Jeśli chodzi o terytoria, to jest to kwestia wyłącznie dla Ukraińców” – stwierdził.

Generał wysoko ocenił również ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Trump wcześniej wzywał Kijów do rezygnacji z takiej strategii, twierdząc, że powoduje ona wzrost cen surowców energetycznych.

Jednak zdaniem Stringera sojusznicy powinni docenić sukcesy Ukrainy. Jak powiedział, Putin liczył, że już na początku 2022 roku rozpocznie od Ukrainy tworzenie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, ale głęboko się pomylił, a ataki na rosyjskie zasoby paliwowe uderzają właśnie w niego.

„To, co Ukraina zdołała osiągnąć dzięki wyobraźni, innowacjom i determinacji, jest po prostu niesamowite i powinniśmy to docenić” – podkreślił Stringer.

Informację tę podano w oparciu o wywiad udzielony przez zastępcę naczelnego dowódcy połączonych sił NATO w Europie, generała Johna Stringera, dla serwisu Euronews.

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