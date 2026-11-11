北约表示，只有乌克兰才能决定其领土的命运——Euronews

在与俄罗斯的谈判中，只有乌克兰才有权决定自身领土的命运。北约在评论阿布扎比会晤时表达了这一立场。 北约方面还对莫斯科是否准备好进行建设性对话表示怀疑，并推测俄方可能会再次提出2022年曾提出过的相同要求。

北约派高级官员出席了阿布扎比的谈判，其中包括北约驻欧洲联合部队总司令亚历克西斯·格林凯维奇将军。 他以美国欧洲司令部指挥官的身份参加会议，旨在向美国领导人提供咨询。

斯特林格表示希望俄罗斯能本着诚意进行谈判，但他指出，几乎没有迹象表明普京会放弃其极端要求。

“让我们看看俄罗斯在这方面的态度有多认真。希望这不仅仅是——坦率地说——对2022年那些要求的重复，”这位将军说道。

据他介绍，乌克兰实现停火的目标对北约而言是当务之急。

当被问及基辅方面是否可能面临放弃部分顿涅茨克州和卢甘斯克州的压力时，斯特林格强调，只有乌克兰才有权决定其主权领土的命运。

“至于领土问题，这完全是乌克兰人自己的事，”他声明道。

这位将军还高度评价了乌克兰对俄罗斯炼油厂的打击行动。此前，特朗普曾呼吁基辅放弃这一战略，声称这会导致能源价格上涨。

然而，在斯特林格看来，盟友们应当充分肯定乌克兰取得的成就。 据他介绍，普京原本计划早在2022年初就以乌克兰为起点，在欧洲建立新的安全架构，但他大错特错，针对俄罗斯燃料的打击恰恰重创了他本人。

“乌克兰凭借想象力、创新精神和意志所取得的成就简直令人难以置信，我们必须对此予以肯定，”斯特林格强调道。

据报道，这是援引北约驻欧洲联合部队副总司令约翰·斯特林格将军接受《欧洲新闻台》（Euronews）采访时的发言。

阿布扎比谈判：乌克兰能期待哪些安全保障？

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