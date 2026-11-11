Россияне атаковали энергетические объекты в Черкасской области, возникли перебои с электричеством

В ночь на 12 ноября российские войска нанесли удар по Черкасской области с помощью ударных беспилотников. Накануне Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении региона. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электроснабжением.

По словам главы Черкасской ОГА, под вражеский удар попали несколько энергетических объектов в Уманском и Звенигородском районах. В результате этих атак часть потребителей в настоящее время остается без электроснабжения.

На местах попаданий задействованы все необходимые экстренные и профильные службы. Специалисты-энергетики уже оценивают масштабы нанесенных повреждений и разрабатывают первоочередные меры по восстановлению подачи электроэнергии.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Напомним, что Россия атаковала энергетический объект в Хмельницкой области, часть района осталась без света.

Российский удар по Хмельницкой области повредил предприятие, есть пострадавший.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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