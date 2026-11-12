Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, в столице раздались взрывы
Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под удар мог попасть торговый центр «Эпицентр».
В столице слышны взрывы из-за баллистических ракет, которые Россия запустила по столице. Область также находится под ударом.
Вероятно, россияне нанесли удар по «Эпицентру» в районе Оболони в Киеве.
Источник: Воздушные Силы ВС Украины
Напомним, что Россия атаковала энергетический объект в Хмельницкой области, часть района осталась без света.
Российский удар по Хмельницкой области повредил предприятие, есть пострадавший.
Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.