Rosja zaatakowała Kijów rakietami balistycznymi; w stolicy rozległy się wybuchy

W nocy 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W stolicy słychać wybuchy spowodowane rakietami balistycznymi wystrzelonymi przez Rosję w kierunku miasta. Również okolice Kijowa są pod ostrzałem.

Prawdopodobnie Rosjanie uderzyli w „Epicentrum” w dzielnicy Obolon w Kijowie.

Źródło: Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, część dzielnicy pozostaje bez prądu.

Rosyjski atak na obwód chmielnicki spowodował uszkodzenia zakładu, jest jedna osoba ranna.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Charkowskiej Administracji Obwodowej Oleg Sinegubow.

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