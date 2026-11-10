W Kijowie i czterech obwodach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu

O godz. 10:50 10 listopada w Kijowie oraz w obwodach charkowskim, poltawskim i sumskim trwają awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Przyczyną są uszkodzenia sprzętu oraz spadek napięcia w sieci wysokiego napięcia.

„Z powodu uszkodzeń sprzętu i spadku napięcia w sieci wysokiego napięcia w Kijowie oraz w obwodach charkowskim, poltawskim i sumskim konieczne jest wprowadzenie awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej. Powrót do przewidywanych harmonogramów nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym” – czytamy w komunikacie.

We wtorek, 10 listopada, w większości obwodów Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Jednocześnie w czterech regionach, ze względu na stan systemu energetycznego, konieczne było wprowadzenie awaryjnych ograniczeń.

Według informacji Ministerstwa Energii w ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne w obwodach winnickim, czerkaskim, poltawskim i kirowogradzkim.

Stan na poranek 10 listopada: przywrócono dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w tych regionach.

Jednak po rosyjskich atakach część odbiorców pozostaje bez prądu w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, kijowskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

W Ministerstwie Energii podkreślają, że powrót do przewidywanych harmonogramów w regionach, w których obowiązują awaryjne odcięcia, nastąpi po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

Informację tę podało Ministerstwo Energii Ukrainy na Telegramie.

10 listopada w niektórych obwodach Ukrainy będą obowiązywały przymusowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej.

9 listopada w trzech obwodach Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjscy terroryści zadali ciosy podstacjom łączącym elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

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