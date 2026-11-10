Видео: Переступала через тела оккупантов с сумочкой — невероятная история бабушки из Донецкой области

Украинские военные на фронте нередко становятся свидетелями событий, которые трудно представить людям, далеким от войны. Некоторые истории поражают мужеством и стойкостью мирных жителей, которым приходится выживать в чрезвычайно сложных условиях.

Одной из таких историй поделился командир 1-го батальона 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры с позывным «Хантер».

Военный вспомнил случай, свидетелем которого он вместе с побратимами стал в Удачном. Там они встретили местную жительницу, которая даже в условиях жестокой войны смогла приспособиться к окружающим ужасам и продемонстрировала поразительную стойкость.

«Несмотря на то, что здесь уже не один год идут боевые действия, она с сумочкой идет вдоль железнодорожной линии. Не знаю, куда», — рассказывает «Хантер», отмечая, что никакие поезда там уже давно не ходят.

При этом, по словам комбата, тела убитых российских захватчиков, которыми там было буквально усеяно всё вокруг, незнакомку совершенно не смущали.

«Она проходит, переступая через тела россиян. Переступая в прямом смысле этого слова. И идет себе дальше. С сумочкой», — удивляется украинский защитник.

Не менее потрясенными, судя по перехваченным сообщениям, оказались и захватчики, которые также следили за передвижениями женщины.

«Командир у них спрашивает: „Куда она идёт?“. „Да, чёрт его знает, я же не пойду к ней спрашивать, куда она идёт“. Это так запомнилось. Насколько нам трудно зайти и занять боевую позицию, а тут какая-то местная бабушка с сумочкой себе идет», — смеется «Хантер».

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Об этом говорится в Telegram-канале 1-го батальона 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры под псевдонимом «Хантер».

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