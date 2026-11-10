Россия модернизирует ракеты для нанесения более масштабных ударов по Украине — ISW

Российские войска модернизируют зенитные и баллистические ракеты, чтобы расширить масштабы атак на Украину и повысить точность поражения важных транспортных объектов. Среди приоритетных целей оккупантов — мосты, в частности в Киеве.

Аналитики отмечают, что Россия адаптирует устаревшие зенитные ракеты для ударов по наземным целям, а также совершенствует системы наведения баллистических ракет «Искандер-М».

Россия переоборудует зенитные ракеты и совершенствует «Искандеры-М»

В частности, российское военное издание 9 ноября заявило, что оккупанты могли применить переоборудованные зенитные ракеты RM-48U, которые запускаются с комплексов С-300 и С-400, для нанесения ударов по Северному и Южному мостам в Киеве 7 ноября и 27 октября соответственно.

По оценке издания, использование таких ракет позволяет России в меньшей степени полагаться на дорогостоящие баллистические ракеты «Искандер-М». В то же время модифицированные RM-48U уступают им в точности. По данным Reuters со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины, российские войска начали массово применять переоборудованные RM-48U с июля 2026 года. В июле и августе они составляли более половины из 228 баллистических и гиперзвуковых ракет, выпущенных по Украине.

Кроме того, советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей «Флеш» Бескрестнов 8 ноября сообщил, что россияне модифицировали баллистические ракеты «Искандер-М», оснастив их радиолокационными и оптическими системами наведения на конечной части полета. Это, по его словам, позволяет повысить точность поражения до одного метра и наносить прицельные удары по украинским мостам.

Россия разрабатывает новую модификацию ударного дрона «Герань-5»

Главное управление разведки Минобороны Украины 9 ноября сообщило, что Россия начала применять новую модификацию дальнобойного ударного беспилотника «Герань-5» — «Герань-5 К5-К». В ГУР его классифицировали как малогабаритную крылатую ракету из-за аэродинамических и технических характеристик.

По данным украинской разведки, новый беспилотник короче обычной «Герань-5» и имеет меньший размах крыльев. Его максимальная крейсерская скорость составляет 450 км/ч, дальность — до 1000 км, а боевая часть весит 90 кг. Также Россия уже оснастила эти дроны термобарическими боеголовками, что, вероятно, должно увеличить разрушительную силу.

В ISW отмечают, что с середины 2026 года российские войска начали включать в ударные комплексы недорогие и маневренные квазикрылатые ракеты, в частности «Бандероль» и Dan-Ts. Такие средства поражения занимают промежуточное положение между медленными ударными беспилотниками и крылатыми ракетами, затрудняя работу украинской противовоздушной обороны.

Аналитики считают, что Россия и в дальнейшем будет развивать квазикрылатые ракеты, реактивные беспилотники и более разрушительные модификации ударных дронов. Вероятно, оккупанты стремятся нанести как можно больший ущерб украинской логистической, транспортной и энергетической инфраструктуре в ходе зимней кампании ударов 2026–2027 годов.

Россия усиливает атаки на транспортную инфраструктуру Украины

Аналитики ISW отмечают, что в октябре и ноябре 2026 года Россия активизировала удары по мостам, в частности в Киеве и Запорожье. Вероятно, таким образом оккупанты пытаются осложнить экономическую жизнь Украины и создать дополнительные проблемы для гражданского населения.

Совершенствование зенитных и баллистических ракет, а также разработка новых типов ударных беспилотников свидетельствуют о том, что Россия делает ставку на увеличение мощности дальнобойных ударов и повышение их точности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Напомним, Орский нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области РФ полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников.

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