Rosyjskie siły zbrojne modernizują rakiety przeciwlotnicze i balistyczne, aby rozszerzyć zasięg ataków na Ukrainę i zwiększyć celność uderzeń w kluczowe obiekty transportowe. Wśród priorytetowych celów okupantów znajdują się mosty, zwłaszcza w Kijowie.

Analitycy zauważają, że Rosja przystosowuje przestarzałe rakiety przeciwlotnicze do uderzeń na cele naziemne, a także udoskonala systemy naprowadzania rakiet balistycznych „Iskander-M”.

Rosja przerabia rakiety przeciwlotnicze i udoskonala „Iskander-M”

W szczególności rosyjskie wydawnictwo wojskowe poinformowało 9 listopada, że okupanci mogli wykorzystać przerobione pociski przeciwlotnicze RM-48U, wystrzeliwane z kompleksów S-300 i S-400, do uderzeń na Most Północny i Most Południowy w Kijowie odpowiednio 7 listopada i 27 października.

Według oceny czasopisma wykorzystanie takich rakiet pozwala Rosji w mniejszym stopniu polegać na drogich rakietach balistycznych „Iskander-M”. Jednocześnie zmodyfikowane RM-48U ustępują im pod względem celności. Według danych agencji Reuters, powołującej się na Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy, rosyjskie siły zbrojne zaczęły masowo stosować zmodernizowane pociski RM-48U od lipca 2026 roku. W lipcu i sierpniu stanowiły one ponad połowę z 228 rakiet balistycznych i hipersonicznych wystrzelonych w kierunku Ukrainy.

Ponadto doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Siergiej „Flash” Beskrestnow, poinformował 8 listopada, że Rosjanie zmodyfikowali pociski balistyczne „Iskander-M”, wyposażając je w radary i optyczne systemy naprowadzania na końcowym odcinku lotu. Według niego pozwala to zwiększyć celność do jednego metra oraz przeprowadzać precyzyjne uderzenia na ukraińskie mosty.

Rosja opracowuje nową wersję drona bojowego „Geran-5”

Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował 9 listopada, że Rosja zaczęła stosować nową modyfikację dalekosiężnego drona uderzeniowego „Geran-5” – „Geran-5 K5-K”. Główny Sztab Wywiadu sklasyfikował go jako małą rakietę skrzydłową ze względu na jego właściwości aerodynamiczne i parametry techniczne.

Według danych ukraińskiego wywiadu nowy bezzałogowiec jest krótszy od standardowego „Geran-5” i ma mniejszy rozpiętość skrzydeł. Jego maksymalna prędkość przelotowa wynosi 450 km/h, zasięg – do 1000 km, a głowica bojowa waży 90 kg. Ponadto Rosja wyposażyła już te drony w głowice termobaryczne, co prawdopodobnie zwiększy siłę rażenia.

W ISW zauważają, że od połowy 2026 roku wojska rosyjskie zaczęły włączać do pakietów uderzeniowych niedrogie i zwrotne rakiety quasi-skrzydłowe, w szczególności „Banderol” i Dan-Ts. Tego typu środki rażenia zajmują pozycję pośrednią między powolnymi dronami uderzeniowymi a pociskami skrzydłowymi, utrudniając działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Analitycy uważają, że Rosja będzie nadal rozwijać rakiety quasi-skrzydłowe, drony odrzutowe oraz bardziej niszczycielskie modyfikacje dronów uderzeniowych. Prawdopodobnie okupanci dążą do wyrządzenia jak największych szkód w ukraińskiej infrastrukturze logistycznej, transportowej i energetycznej podczas zimowej kampanii uderzeniowej w latach 2026–2027.

Rosja nasila ataki na infrastrukturę transportową Ukrainy

Analitycy ISW zauważają, że w październiku i listopadzie 2026 roku Rosja zintensyfikowała ataki na mosty, zwłaszcza w Kijowie i Zaporożu. Prawdopodobnie w ten sposób okupanci próbują utrudnić funkcjonowanie gospodarki Ukrainy i stworzyć dodatkowe problemy dla ludności cywilnej.

Udoskonalenia w zakresie rakiet przeciwlotniczych i balistycznych, a także opracowywanie nowych typów dronów bojowych wskazują, że Rosja stawia na zwiększenie siły uderzeń dalekiego zasięgu i poprawę ich celności.

Informacje te zawarte są w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Główny Sztab Wywiadu ujawnił dane dotyczące przedsiębiorstw w Federacji Rosyjskiej, które produkują pociski dla systemów Pantsir.

Przypomnijmy, że rafineria ropy naftowej w Orsku w obwodzie orenburskim w Rosji całkowicie wstrzymała działalność po ataku ukraińskich dronów.

W Rosji, w wyniku uderzeń na rafinerię, drożeją przewozy towarowe — podaje agencja Reuters .

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