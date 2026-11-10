俄罗斯正在对导弹进行现代化改造，以便对乌克兰发动更大规模的打击——ISW

俄军正在对防空导弹和弹道导弹进行现代化改造，以扩大对乌克兰的攻击规模，并提高打击重要交通设施的精度。占领军的优先打击目标包括桥梁，特别是基辅的桥梁。

分析人士指出，俄罗斯正在将过时的防空导弹改装用于打击地面目标，同时也在改进“伊斯坎德尔-M”弹道导弹的制导系统。

俄罗斯正在改装防空导弹并改进“伊斯坎德尔-M”

特别是，俄罗斯一家军事媒体11月9日称，占领军可能使用了由C-300和S-400系统发射的改装版RM-48U防空导弹， 分别于11月7日和10月27日对基辅的北桥和南桥实施打击。

据该媒体评估，使用此类导弹使俄罗斯能够减少对昂贵的“伊斯坎德尔-M”弹道导弹的依赖。但与此同时，改装后的RM-48U在精度上不及后者。 据路透社援引乌克兰总检察长办公室的消息称，自2026年7月起，俄军开始大规模使用改装后的RM-48U导弹。 7月和8月，在射向乌克兰的228枚弹道导弹和高超音速导弹中，此类导弹占比超过一半。

此外，乌克兰总统国防技术事务顾问谢尔盖·“弗莱什” 贝斯克雷斯诺夫11月8日透露，俄军对“伊斯坎德尔-M”弹道导弹进行了改装，在飞行末段为其配备了雷达和光学制导系统。 据他称，这使得打击精度可提高至一米，并能对乌克兰的桥梁实施精准打击。

俄罗斯正在研发新型“格拉尼-5”攻击无人机

乌克兰国防部情报总局11月9日通报称，俄罗斯已开始使用新型远程打击无人机“格拉尼-5”的改进型——“格拉尼-5 K5-K”。 鉴于其空气动力学和技术特性，乌克兰国防部情报总局将其归类为小型巡航导弹。

据乌克兰情报部门称，这款新型无人机比常规的“格拉尼-5”更短，翼展也更小。 其最大巡航速度为450公里/小时，射程可达1000公里，弹头重量为90公斤。此外，俄罗斯已为这些无人机配备了热压弹头，这可能会增强其破坏力。

ISW指出，自2026年年中起，俄军开始将廉价且机动性强的准翼式导弹纳入打击组合，特别是“班德罗尔”和Dan-Ts。 此类打击武器在低速攻击无人机与巡航导弹之间占据了中间位置，给乌克兰防空系统带来了更大挑战。

分析人士认为，俄罗斯将继续研发准翼式导弹、喷气式无人机以及破坏力更强的打击型无人机改进型。 占领军很可能企图在2026至2027年的冬季打击行动中，对乌克兰的后勤、交通和能源基础设施造成尽可能大的破坏。

俄罗斯正加剧对乌克兰交通基础设施的袭击

ISW分析师指出，2026年10月和11月，俄罗斯加剧了对桥梁的打击，特别是在基辅和扎波罗热地区。占领军此举很可能是为了给乌克兰的经济生活制造困难，并给平民带来更多问题。

防空导弹和弹道导弹的改进，以及新型攻击型无人机的研发，表明俄罗斯正致力于增强远程打击能力并提高其精度。

战争研究所（ISW）的报告中提到了这一点。

乌克兰总参谋部情报总局披露了为潘齐尔系统生产导弹的俄罗斯企业的相关信息。

需要指出的是，位于俄罗斯奥伦堡州的奥尔斯克炼油厂在遭到乌克兰无人机袭击后已完全停产。

据 路透社 报道，由于炼油厂遭到袭击，俄罗斯境内的货运成本正在上涨 。

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