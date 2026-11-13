Informacje o rzekomym pobiciu przez żołnierzy TCK i SP syna poległego obrońcy w Winnicy są niezgodne z prawdą. Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna zaprzeczył zarzutom i odmówił złożenia zawiadomienia.

Poinformował o tym rzecznik dowództwa operacyjnego „Południe”, podpułkownik Oleksij Miszczenko.

Jak powiedział, mężczyzna jest zarejestrowany w ewidencji wojskowej i posiada ważne odroczenie od mobilizacji do 2027 roku. W związku z tym nie było podstaw do podjęcia wobec niego działań mobilizacyjnych.

Policja w obwodzie winnickim przeprowadziła kontrolę: funkcjonariusze odnaleźli młodego mężczyznę i przesłuchali go. Zgodnie z informacjami Dowództwa Operacyjnego „Południe” oficjalnie odmówił on złożenia oświadczenia, zaprzeczył zarzutom rozpowszechnianym w Internecie i oświadczył, że nie ma żadnych pretensji wobec żołnierzy TCC.

Dowództwo wezwało media i obywateli do korzystania ze sprawdzonych informacji oraz kierowania się oficjalnymi komunikatami Policji Narodowej.

Źródło: Censor.NET

W Czerniowcach postawiono zarzuty urzędnikom TCC, którzy zatrzymali mężczyznę z liczną rodziną, korzystającego z odroczenia służby wojskowej — poinformował Lubinec.

Tymczasem w obwodzie chmielnickim wszczęto dochodzenie przedprocesowe po incydencie, w którym grupa osób wtargnęła do prywatnego domu. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się wcześniej w sieci.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz możliwość pełnienia służby na tyłach.

Główny Urząd Śledczy (DBR) ujawnił przypadki żołnierzy, którzy za łapówkę formalnie zatwierdzali powrót z samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej.

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