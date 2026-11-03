У Кривому Розі ексвійськовослужбовця ТЦК підозрюють у вимаганні $28 тисяч за вирішення питання із СЗЧ

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У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Підозру військовослужбовцю, який раніше працював в одному з районних ТЦК та СП Кривого Рогу, оголосили в межах програми з викриття протиправних дій під час ведення військового обліку та мобілізації «Зворотний бік ТЦК та ВЛК».

За даними слідства, колишній сержант ТЦК вимагав у місцевої мешканки 28 тисяч доларів США. За ці кошти він обіцяв не повідомляти правоохоронні органи про те, що її брат самовільно залишив військову частину.

Крім того, фігурант обіцяв посприяти прийняттю чоловіка на службу до однієї з військових частин із подальшим звільненням від кримінальної відповідальності та оформленням звільнення з військової служби за станом здоров’я.

Для цього, за версією слідства, планували використати вигадані відомості про нібито тяжке поранення та захворювання.

Водночас чоловік погрожував звернутися до Державного бюро розслідувань і повідомити про кримінальне правопорушення, вчинене братом заявниці.

У вересні 2026 року під час зустрічі з жінкою фігурант знову вимагав 28 тисяч доларів США. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За версією слідства, колишній сержант міг діяти як пособник службових осіб, які мали забезпечити реалізацію злочинного задуму.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі правоохоронці виявили значний арсенал зброї та боєприпасів. Зокрема, вилучили:

два РПГ-75М;

автомат АК-74;

тротилову шашку;

29 гранат різних типів;

21 підривач;

30 тисяч набоїв різного калібру.

Через незаконне придбання та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу чоловіку повідомили ще про одну підозру.

Наразі правоохоронці проводять слідчі та інші процесуальні заходи, щоб встановити посадових осіб, які могли бути причетними до кримінального правопорушення.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 332 800 гривень.

Про це повідомляє відділ комунікацій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

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