在克里沃罗格，一名曾任职于区级征兵与社会支持中心的员工被指控涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队的情况，并帮助其逃避刑事责任，以健康原因名义退出现役。

对这名曾任职于克里沃罗格某区征兵与社会支持中心的现役军人，是在“征兵与社会支持中心的另一面”专项行动框架下宣布其涉嫌犯罪的，该行动旨在揭露军事登记和动员过程中存在的违法行为。

据调查显示，这位前征兵中心中士向一名当地居民索要2.8万美元。他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法机关报告其兄弟擅自离开部队一事。

此外，该嫌疑人还承诺协助其丈夫入伍服役，并随后使其免于刑事责任，同时办理因健康原因退出现役的手续。

据调查称，为此他们计划使用关于其兄弟所谓重伤和患病的虚假信息。

与此同时，该男子还威胁要向国家调查局举报，揭发申诉人兄弟所犯的刑事违法行为。

2026年9月，在与该女子会面时，涉案男子再次索要2.8万美元。他根据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条被拘留。

据调查称，这名前中士可能作为某些公职人员的帮凶，协助其实施犯罪计划。

在对嫌疑人住所及其车辆进行搜查时，执法人员发现了大量武器和弹药。具体查获了：

两具RPG-75M火箭筒；

一支AK-74突击步枪；

一枚炸药块；

29枚各类型手榴弹；

21个引爆器；

3万发不同口径的子弹。

由于在未获得法律规定许可的情况下非法购买和储存军用弹药，该男子还被追加了一项嫌疑。

目前，执法部门正在开展调查及其他诉讼程序，以查明可能涉案的公职人员。

应检察官的申请，法院决定对嫌疑人采取羁押措施，并允许以332 800格里夫纳的保释金代替羁押。

这一消息由东部地区国防领域专门检察院的宣传部门发布。

此前，切尔卡瑟州一名军事执法部门军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，他索要5000美元，以帮助当事人逃避擅自离开部队（SZCH）的责任，并使其有机会在后方服役。

国家调查局还查获了多名军官，他们收受贿赂后为士兵办理了从擅离军营状态中恢复服役的手续。

在文尼察州，一名连长因收受贿赂隐瞒擅离军营行为而被通报涉嫌犯罪。

法院对一名在负伤后两次擅离军营的军人作出了处罚。

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