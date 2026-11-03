W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego centrum rekrutacyjnego i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania faktu samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Podejrzenie postawiono żołnierzowi, który wcześniej pracował w jednym z rejonowych ośrodków rekrutacji i wsparcia społecznego w Krywym Rogu, w ramach programu ujawniania bezprawnych działań podczas prowadzenia ewidencji wojskowej i mobilizacji „Druga strona ośrodków rekrutacji i komisji lekarskich”.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa były sierżant TCC zażądał od lokalnej mieszkanki 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te środki obiecał nie zgłaszać organom ścigania faktu, że jej brat samowolnie opuścił jednostkę wojskową.

Ponadto podejrzany obiecał pomóc w przyjęciu mężczyzny do służby w jednej z jednostek wojskowych, a następnie w zwolnieniu go z odpowiedzialności karnej i sformalizowaniu zwolnienia ze służby wojskowej ze względów zdrowotnych.

W tym celu, według wersji śledztwa, planowano wykorzystać zmyślone informacje o rzekomych ciężkich obrażeniach i chorobie.

Jednocześnie mężczyzna groził, że zwróci się do Państwowego Biura Śledczego i zgłosi przestępstwo popełnione przez brata skarżącej.

We wrześniu 2026 roku podczas spotkania z kobietą podejrzany ponownie zażądał 28 tysięcy dolarów amerykańskich. Został zatrzymany na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Według wersji śledztwa były sierżant mógł działać jako pomocnik funkcjonariuszy, którzy mieli zapewnić realizację przestępczego planu.

Podczas przeszukań w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz w jego samochodzie funkcjonariusze organów ścigania odkryli znaczny arsenał broni i amunicji. W szczególności zabezpieczono:

dwa granatniki RPG-75M;

karabin automatyczny AK-74;

kostkę trotylu;

29 granatów różnych typów;

21 zapalników;

30 tysięcy nabojów różnego kalibru.

W związku z nielegalnym nabyciem i przechowywaniem amunicji bojowej bez przewidzianego prawem zezwolenia mężczyźnie postawiono jeszcze jedno zarzuty.

Obecnie organy ścigania prowadzą czynności śledcze i inne czynności procesowe w celu ustalenia osób pełniących funkcje publiczne, które mogły być zamieszane w przestępstwo.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 332 800 hrywien.

Informację tę przekazał dział komunikacji Specjalistycznej Prokuratury ds. Obrony Regionu Wschodniego.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Wojskowej Służby Porządkowej postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz możliwość pełnienia służby na tyłach.

Służba Śledcza (DBR) ujawniła żołnierzy, którzy za łapówkę formalizowali powrót z samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej.

W obwodzie winnickim dowódcy kompanii postawiono zarzuty ukrywania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej w zamian za łapówki.

Sąd ukarał żołnierza, który dwukrotnie opuścił jednostkę wojskową bez zezwolenia po odniesieniu ran.

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