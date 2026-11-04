W Szepetowce odbędzie się proces mężczyzny, u którego skonfiskowano ponad 400 krzewów konopi

W Szepetowce w obwodzie chmielnickim przed sądem stanie 33-letni mieszkaniec miasta, podejrzany o nielegalną uprawę konopi na dużą skalę. Funkcjonariusze organów ścigania skonfiskowali u niego ponad 400 krzewów roślin zawierających substancje odurzające.

Mężczyzna został zdemaskowany we wrześniu. Podczas przeszukania z nakazu w jego miejscu zamieszkania policjanci znaleźli na strychu domu wysuszone rośliny zawierające substancje odurzające. Ponadto na otwartej działce funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli ponad 400 krzewów konopi.

Wszystkie skonfiskowane rośliny przekazano do ekspertyzy. Jej wyniki potwierdziły, że są to konopie indyjskie.

Śledczy z Okręgowego Komendy Policji w Szepetowie, pod kierownictwem prokuratury, zakończyli postępowanie przygotowawcze i przekazali akt oskarżenia do sądu.

Mężczyźnie zarzuca się popełnienie przestępstwa określonego w części 2 art. 310 Kodeksu karnego Ukrainy – uprawę maku lekarskiego lub konopi indyjskich na dużą skalę.

Obecnie sprawę rozpatrzy sąd.

Poinformowała o tym policja obwodu chmielnickiego.

Wcześniej 33-letni mieszkaniec Chustu został skazany na pięć lat pozbawienia wolności za nielegalną uprawę konopi i przechowywanie marihuany. Mężczyzna urządził w domu szklarnię z systemami nawadniania i wentylacji, a część roślin uprawiał w donicach na podwórku.

Wcześniej funkcjonariusze organów ścigania w ramach dwóch etapów ogólnokrajowych działań mających na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej przeprowadzili 968 przeszukań, zabezpieczyli ponad tonę konopi indyjskich oraz prawie 57 tysięcy krzewów konopi. Ponadto zlikwidowano 23 laboratoria narkotykowe, zatrzymano 96 osób, a kolejnym 181 osobom postawiono zarzuty.

Ponadto Państwowe Biuro Śledcze prowadzi operację specjalną „Stop Traffic”, mającą na celu zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami, bronią i amunicją.

Krajowa Policja Ukrainy przeprowadziła trzeci, końcowy etap ogólnokrajowej operacji antynarkotykowej „Rubikon”. W sumie w trakcie trzech etapów funkcjonariusze organów ścigania postawili zarzuty 367 osobom objętym postępowaniami karnymi i zlikwidowali znaczną część infrastruktury narkotykowej na Ukrainie.

Wcześniej prokuratorzy Zakarpackiej Prokuratury Specjalistycznej ds. Obrony Regionu Zachodniego skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm członkom zorganizowanej grupy, których oskarża się o przemyt prawie 6 kilogramów kokainy na terytorium Ukrainy oraz przygotowanie narkotyków do sprzedaży.

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