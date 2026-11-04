谢佩蒂夫卡将对一名男子进行审判，此前警方从其处查获了400多株大麻植株

在赫梅利尼茨基州谢佩蒂夫卡市，一名33岁的当地居民将因涉嫌大规模非法种植大麻而接受法庭审判。执法部门从其处查获了400多株含毒植物。

该男子于9月被查获。 在对其住所进行经授权的搜查时，警方在房屋阁楼内发现了已干燥的含毒植物。此外，执法人员还在露天土地上发现了400多株大麻并予以查获。

所有查获的植物均被送交专家鉴定。鉴定结果证实，这些植物确属大麻。

谢佩蒂夫斯克区警察局的调查人员在检察院的程序指导下，已完成审前调查，并将起诉书移交法院。

该男子被指控犯有《乌克兰刑法典》第310条第2款规定的罪行——大规模种植或培育罂粟或大麻。

目前，该案将由法院审理。

赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。

此前，一名33岁的胡斯特居民因非法种植大麻和持有大麻被判处五年有期徒刑。 该男子在家中搭建了配备灌溉和通风系统的温室，并将部分植物种植在院子里的花盆中。

此前，执法部门在两阶段全国打击毒品犯罪行动中，共开展968次搜查，查获大麻超过1吨，大麻植株近5.7万株。 此外，还取缔了23个制毒实验室，拘留96人，并对另外181人提出了犯罪嫌疑指控。

此外，国家调查局正在开展名为“遏制贩运”的专项行动，旨在打击毒品、武器和弹药的非法流通。

乌克兰国家警察完成了全国性反毒品特别行动“鲁比康”的第三个也是最后一个阶段。 在三个阶段的行动中，执法部门共向367名刑事案件涉案人员发出嫌疑通知，并摧毁了乌克兰境内大部分毒品犯罪基础设施。

此前，西区国防事务扎卡尔帕蒂亚专项检察院的检察官已向法院提交了针对两名有组织犯罪团伙成员的起诉书， 指控其走私近6公斤可卡因进入乌克兰，并准备将毒品投入市场。

关注我们在