В Шепетовке предстанет перед судом мужчина, у которого изъяли более 400 кустов конопли

В Шепетовке Хмельницкой области перед судом предстанет 33-летний местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании конопли в крупных масштабах. Правоохранители изъяли у него более 400 кустов наркосодержащих растений.

Мужчину разоблачили в сентябре. В ходе санкционированного обыска по месту его жительства полицейские обнаружили на чердаке дома высушенные наркосодержащие растения. Кроме того, на открытом земельном участке правоохранители нашли и изъяли более 400 кустов конопли.

Все изъятые растения направили на экспертизу. По ее результатам подтвердилось, что они являются каннабисом.

Следователи Шепетовского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд.

Мужчине инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины — посев или выращивание снотворного мака или конопли в крупных размерах.

В настоящее время дело будет рассматриваться в суде.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Ранее 33-летнего жителя Хуста приговорили к пяти годам лишения свободы за незаконное выращивание конопли и хранение каннабиса. Мужчина оборудовал у себя дома теплицу с системами полива и вентиляции, а часть растений выращивал в вазонах во дворе.

Ранее правоохранители в рамках двух этапов общегосударственных мероприятий по противодействию наркопреступности провели 968 обысков, изъяли более тонны каннабиса и почти 57 тысяч кустов конопли. Также была пресечена деятельность 23 нарколабораторий, задержаны 96 человек, а ещё 181 человеку было предъявлено подозрение.

Кроме того, Государственное бюро расследований проводит спецоперацию «Стоп трафик», направленную на противодействие незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов.

Национальная полиция Украины провела третий, завершающий этап общегосударственной антинаркотической спецоперации «Рубикон». Всего за время трех этапов правоохранители сообщили о подозрении 367 фигурантам уголовных производств и ликвидировали значительную часть наркоинфраструктуры в Украине.

До этого прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, которых обвиняют в контрабанде почти 6 килограммов кокаина в Украину и подготовке наркотиков к сбыту.

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