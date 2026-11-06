Кабмин утвердил единые правила идентификации тел погибших военнослужащих и гражданских лиц

Кабинет министров Украины утвердил единый порядок работы межведомственных региональных групп, занимающихся идентификацией тел погибших военнослужащих и гражданских лиц. Отныне все такие подразделения будут работать по единым правилам.

«Отныне для всех будут действовать одинаковые правила осмотра, судебно-медицинских исследований, отбора биологических образцов и документирования. Также введена единая система кодирования, чтобы учет был точным, а данные для установления личности не терялись», – подчеркнул Корецкий.

По словам главы правительства, новый порядок поможет избежать лишних задержек, повысить качество исследований и наладить взаимодействие между командами на каждом этапе работы.

Сергей Корецкий также сообщил, что в проекте Государственного бюджета на 2027 год заложено более 600 млн гривен на обеспечение судебно-медицинской экспертизы. В частности, средства планируется направить на приобретение оборудования для региональных бюро.

«Важно, чтобы семьи быстрее получали достоверную информацию о судьбе близких и могли достойно с ними попрощаться», — подчеркнул премьер-министр.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в Telegram.

Ранее в Украину по итогам репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских структур.

До этого российская сторона передала Украине тела 252 погибших военных. Репатриация тел была проведена в рамках договоренностей между сторонами.

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