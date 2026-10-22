Україна повернула на ідентифікацію тіла 252 загиблих захисників

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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати завдяки спільній роботі представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших структур сектору безпеки й оборони України.

Організатори заходів висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку в проведенні репатріації.

Окрему подяку висловили особовому складу Об’єднаного центру забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

Військовослужбовці центру забезпечують перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовують передачу тіл представникам правоохоронних органів у системі Міністерства внутрішніх справ України та фахівцям судово-медичної експертизи в системі Міністерства охорони здоров’я України.

Загальну координацію заходів також здійснюють представники структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.

Повернення тіл є важливим етапом для встановлення особистостей загиблих і подальшого інформування їхніх родин.

До цього російська сторона передала Україні тіла 252 загиблих військових. Репатріацію тіл провели в межах домовленостей між сторонами.

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