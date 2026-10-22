Украина вернула для опознания тела 252 погибших защитников

В Украину в результате репатриационных мероприятий были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили представители соответствующих украинских ведомств.

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось осуществить благодаря совместной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Организаторы мероприятий выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в проведении репатриации.

Отдельную благодарность выразили личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству Вооруженных сил Украины.

Военнослужащие центра обеспечивают перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организуют передачу тел представителям правоохранительных органов в системе Министерства внутренних дел Украины и специалистам судебно-медицинской экспертизы в системе Министерства здравоохраненияУкраины.

Общую координацию мероприятий также осуществляют представители структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

Возвращение тел является важным этапом для установления личностей погибших и последующего информирования их семей.

До этого российская сторона передала Украине тела 252 погибших военнослужащих. Репатриация тел была проведена в рамках договоренностей между сторонами.

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