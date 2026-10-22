乌克兰已将252名阵亡捍卫者的遗体送回进行身份鉴定

根据遗体遣返工作的结果，252具遇难者遗体已被送回乌克兰，据俄方称，这些遗体属于乌克兰军人。乌克兰相关机构代表通报了这一情况。

执法机关的调查人员将与专家机构代表共同采取一切必要措施，对被送回的遇难者遗体进行身份鉴定。

此次遗体遣返工作得以顺利实施，得益于以下机构代表的通力合作：战俘处理协调指挥部、 乌克兰安全局下属联合中心、乌克兰武装部队、乌克兰内务部、乌克兰最高拉达人权专员办公室、 “特殊情况下失踪人员事务专员”秘书处、乌克兰国家紧急情况局以及乌克兰安全与国防部门的其他机构代表通力合作，才得以顺利实施。

活动组织者对红十字国际委员会在遣返工作中提供的协助与支持表示感谢。

并特别向乌克兰武装部队“军民合作行动联合保障中心”的全体人员表示感谢。

该中心的军人负责将遗体运送至专门的国家机构，并组织将遗体移交给乌克兰内务部系统内的执法机关代表以及乌克兰卫生部系统内的法医鉴定专家。

相关工作的总体协调工作也由乌克兰武装部队军民合作机构的代表负责。

遗体归还对于确认遇难者身份及随后通知其家属而言是一个重要环节。

此前，俄方已向乌克兰移交了252名阵亡军人的遗体。遗体遣返工作是在双方达成的协议框架内进行的。

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