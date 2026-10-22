W wyniku działań repatriacyjnych do Ukrainy sprowadzono ciała 252 poległych, które – jak twierdzi strona rosyjska – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich instytucji.

Śledczy organów ścigania wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich podejmą wszelkie niezbędne działania w celu identyfikacji repatriowanych ofiar.

Działania repatriacyjne udało się zrealizować dzięki wspólnej pracy przedstawicieli Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi, Połączonego Centrum przy Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, Sił Zbrojnych Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Biura Pełnomocnika Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka, Sekretariatu Pełnomocnika ds. Osób Zaginionych w Szczególnych Okolicznościach, Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz innych struktur sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy.

Organizatorzy wydarzeń wyrazili wdzięczność Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża za pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu repatriacji.

Osobne podziękowania skierowano do personelu Połączonego Centrum Zapewniania Działań Współpracy Cywilno-Wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Żołnierze centrum zapewniają transport zmarłych repatriowanych do wyspecjalizowanych instytucji państwowych, organizują przekazanie ciał przedstawicielom organów ścigania w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz specjalistom ds. ekspertyz medyczno-sądowych w ramach Ministerstwa ZdrowiaUkrainy.

Ogólną koordynację działań sprawują również przedstawiciele struktur współpracy cywilno-wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zwrot ciał stanowi ważny etap w procesie identyfikacji ofiar oraz dalszego informowania ich rodzin.

Wcześniej strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała 252 poległych żołnierzy. Repatriacja ciał odbyła się w ramach porozumień między stronami.

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