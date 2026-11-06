Кабмін затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних

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Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військовослужбовців і цивільних громадян. Відтепер усі такі підрозділи працюватимуть за однаковими правилами.

«Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування. Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися», – наголосив Корецький.

За словами очільника уряду, новий порядок допоможе уникнути зайвих затримок, підвищити якість досліджень і налагодити взаємодію між командами на кожному етапі роботи.

Сергій Корецький також повідомив, що в проєкті Державного бюджету на 2027 рік закладено понад 600 млн гривень на забезпечення судово-медичної експертизи. Зокрема, кошти планують спрямувати на придбання обладнання для регіональних бюро.

«Важливо, щоб родини швидше отримували достовірну інформацію про долю близьких і могли гідно з ними попрощатися», – підкреслив прем’єр-міністр.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Телеграмі.

Раніше в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили представники відповідних українських структур.

До цього російська сторона передала Україні тіла 252 загиблих військових. Репатріацію тіл провели в межах домовленостей між сторонами.

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