Rada Ministrów zatwierdziła jednolite zasady identyfikacji ciał poległych żołnierzy i cywilów

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła jednolity porządek działania międzyresortowych zespołów regionalnych zajmujących się identyfikacją ciał poległych żołnierzy i cywilów. Od tej pory wszystkie takie jednostki będą działać zgodnie z tymi samymi zasadami.

„Od tej pory dla wszystkich będą obowiązywały jednakowe zasady dotyczące oględzin, badań medycyny sądowej, pobierania próbek biologicznych i dokumentacji. Wprowadzono również jednolity system kodowania, aby ewidencja była dokładna, a dane służące do ustalenia tożsamości nie zostały utracone” – podkreślił Korecki.

Według szefa rządu nowy porządek pomoże uniknąć zbędnych opóźnień, podnieść jakość badań oraz usprawnić współpracę między zespołami na każdym etapie pracy.

Serhij Korecki poinformował również, że w projekcie budżetu państwa na rok 2027 przewidziano ponad 600 mln hrywien na zapewnienie ekspertyz medyczno-sądowych. Środki te planuje się przeznaczyć w szczególności na zakup sprzętu dla biur regionalnych.

„Ważne jest, aby rodziny szybciej otrzymywały wiarygodne informacje o losie bliskich i mogły godnie się z nimi pożegnać” – podkreślił premier.

Informację tę przekazał premier Serhij Korecki na Telegramie.

Wcześniej, w wyniku działań repatriacyjnych, do Ukrainy zwrócono ciała 252 poległych, które – według strony rosyjskiej – należą do ukraińskich żołnierzy. Poinformowali o tym przedstawiciele odpowiednich ukraińskich służb.

Wcześniej strona rosyjska przekazała Ukrainie ciała 252 poległych żołnierzy. Repatriacja ciał odbyła się w ramach porozumień między stronami.

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