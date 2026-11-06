ГПСУ опровергла заявления о массовом выезде украинцев из-за опасений, что зима будет суровой

В Государственной пограничной службе Украины не фиксируют роста числа граждан, выезжающих за границу из-за опасений по поводу суровой зимы. Пассажиропоток на границе, напротив, сократился по сравнению с сентябрем.

Он опроверг информацию о якобы увеличении числа украинцев, покидающих страну из-за ожидания суровой зимы, и привел статистические данные.

«В октябре границу пересекли в общей сложности 3 млн 60 тыс. граждан, 85% из которых — граждане Украины. В сентябре пассажиропоток составлял 3 млн 300 тыс. граждан — то есть наблюдается снижение. И за последние дни, если брать уже ноябрь, мы также не видим увеличения пассажиропотока», — отметил Демченко.

По словам представителя ГПСУ, в октябре соотношение пересечений границы при выезде из Украины и въезде в нее составляло примерно 50% к 50%. То есть преобладания выездного потока не наблюдалось, как и увеличения количества тех, кто возвращается в Украину.

Аналогичная ситуация наблюдается и в ноябре.

В целом в будние дни границу на всей её протяжённости пересекают около 80 тысяч граждан в сутки. В выходные пассажиропоток традиционно растёт и может составлять 90–100 тысяч пересечений в обоих направлениях.

«Но в целом динамика пассажиропотока сейчас не идет на рост, и нет четкого преобладания ни в сторону выезда из Украины, ни в сторону въезда», — подытожил Андрей Демченко.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телевидения.

Напомним, Украина и Словакия договорились о подготовке к запуску украинской системы «еЧерга» на словацкой стороне границы. Страны подписали письмо о намерениях, которое предусматривает совместную работу над электронной очередью и улучшением движения транспорта через пункты пропуска. Словакия стала первой страной, с которой Украина официально закрепила такие договоренности.

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