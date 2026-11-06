Państwowa Służba Graniczna Ukrainy nie odnotowuje wzrostu liczby obywateli wyjeżdżających za granicę z obawy przed trudną zimą. Natężenie ruchu pasażerskiego na granicy wręcz przeciwnie – zmniejszyło się w porównaniu z wrześniem.

Zaprzeczył on informacjom o rzekomym wzroście liczby Ukraińców opuszczających kraj w obawie przed trudną zimą i przytoczył dane statystyczne.

„W październiku granicę przekroczyło łącznie 3 mln 60 tys. osób, z czego 85% to obywatele Ukrainy. We wrześniu ruch pasażerski wyniósł 3 mln 300 tys. osób — oznacza to spadek. Również w ostatnich dniach, jeśli weźmiemy pod uwagę listopad, nie obserwujemy wzrostu ruchu pasażerskiego” — zaznaczył Demczenko.

Według rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w październiku stosunek osób opuszczających Ukrainę do wjeżdżających na jej terytorium wynosił około 50% do 50%. Oznacza to, że nie odnotowano przewagi ruchu wyjazdowego, podobnie jak wzrostu liczby osób powracających na Ukrainę.

Podobna sytuacja obserwowana jest również w listopadzie.

Ogólnie rzecz biorąc, w dni powszednie granicę na całej jej długości przekracza około 80 tysięcy obywateli dziennie. W weekendy ruch pasażerski tradycyjnie wzrasta i może wynosić 90–100 tysięcy przekroczeń w obu kierunkach.

„Jednak ogólnie rzecz biorąc, dynamika ruchu pasażerskiego nie wykazuje obecnie tendencji wzrostowej i nie ma wyraźnej przewagi ani w przypadku wyjazdów z Ukrainy, ani w przypadku wjazdów” – podsumował Andrij Demczanko.

Informację tę przekazał rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczeko w programie telewizyjnym.

Przypomnijmy, że Ukraina i Słowacja uzgodniły przygotowania do uruchomienia ukraińskiego systemu „e-Cherga” po słowackiej stronie granicy. Kraje podpisały list intencyjny, który przewiduje wspólną pracę nad elektroniczną kolejką oraz usprawnienie ruchu transportowego przez przejścia graniczne. Słowacja stała się pierwszym krajem, z którym Ukraina oficjalnie zawarła takie porozumienia.

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