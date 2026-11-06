W Ukrainie wykryto sieć call center, które oszukały obywateli Niemiec na kwotę ponad 4 mln euro

W ramach międzynarodowej operacji Trade funkcjonariusze organów ścigania zdemaskowali sieć oszukańczych call center, której członkowie oszukali 135 obywateli Niemiec. Pod pretekstem inwestycji w kryptowaluty, akcje i inne instrumenty finansowe sprawcy przywłaszczyli sobie ponad 4,3 mln euro.

Oskarżeni podawali się za brokerów lub doradców finansowych. Wykorzystując techniki inżynierii społecznej, telefonię IP oraz komunikatory internetowe, przekonywali ofiary do inwestowania pieniędzy za pośrednictwem szeregu fikcyjnych platform brokerskich.

Po nawiązaniu relacji opartej na zaufaniu z ofiarami oszuści pomagali im otwierać konta na giełdach kryptowalut, kupować aktywa cyfrowe i przekazywać je na konta przez siebie kontrolowane. W niektórych przypadkach przestępcy uzyskiwali również dostęp do systemów bankowości internetowej ofiar.

Po przeanalizowaniu uzyskanych informacji we wrześniu organy ścigania przeprowadziły drugi etap międzynarodowej operacji.

W Kijowie i obwodzie kijowskim przeprowadzono 17 przeszukań. W trakcie czynności śledczych zabezpieczono:

prawie 600 tysięcy hrywien;

ponad 90 tysięcy dolarów;

telefony komórkowe;

hardware'owe portfele kryptowalutowe;

karty SIM;

sprzęt komputerowy;

dokumentację i inne dowody rzeczowe.

W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali czterech członków organizacji przestępczej. Wśród nich znalazł się organizator sieci oraz trzech wykonawców.

Informację tę podała Narodowa Policja Ukrainy.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się oszukańczych call center na Ukrainie wygląda na celową rosyjską dywersję – stwierdził dyrektor NABU Semen Krywonos.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał posłów do poparcia decyzji o odwołaniu prokuratora generalnego Rusłana Kravczenki podczas głosowania we wtorek, 15 września, oraz ustaw przeciwko call center.

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