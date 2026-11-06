在Trade国际行动中，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心网络，该网络的成员诈骗了135名德国公民。 犯罪分子以投资加密货币、股票及其他金融工具为幌子，非法侵占了超过430万欧元。

涉案人员自称是经纪人或财务顾问。他们利用社会工程学手段、IP电话和即时通讯软件，诱使受害者通过一系列虚假经纪平台进行投资。

在与受害者建立起信任关系后，诈骗分子协助他们在加密货币交易所开立账户、购买数字资产，并将这些资产转入其控制的账户。 在个别情况下，犯罪分子还获得了受害者网上银行系统的访问权限。

在分析所获信息后，执法部门于9月开展了此次国际行动的第二阶段。

在基辅及基辅州共进行了17次搜查。在调查行动中查获：

近60万格里夫纳；

逾9万美元；

手机；

硬件加密钱包；

SIM卡；

计算机设备；

文件及其他实物证据。

根据行动结果，执法人员逮捕了该犯罪组织的四名成员。其中包括该网络的组织者及三名实施者。

乌克兰国家警察局通报了这一消息。

乌克兰国家反腐败局（NABU）局长塞梅恩·克里沃诺斯表示，乌克兰境内诈骗呼叫中心泛滥的现象，看起来像是俄罗斯蓄意策划的破坏活动。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基呼吁议员们在9月15日（星期二）的投票中支持罢免总检察长鲁斯兰·克拉夫琴科的决议，并支持针对诈骗呼叫中心的法律。

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