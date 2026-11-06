В Украине раскрыли сеть колл-центров, которые обманом похитили у граждан Германии более 4 млн евро

В рамках международной операции Trade правоохранительные органы раскрыли сеть мошеннических колл-центров, участники которой обманули 135 граждан Германии. Под видом инвестиций в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты злоумышленники присвоили более 4,3 млн евро.

Фигуранты представлялись брокерами или финансовыми консультантами. С помощью методов социальной инженерии, IP-телефонии и мессенджеров они убеждали потерпевших вкладывать деньги через ряд фиктивных брокерских платформ.

После установления доверительных отношений с жертвами мошенники помогали им открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на подконтрольные счета. В отдельных случаях злоумышленники также получали доступ к системам онлайн-банкинга потерпевших.

После анализа полученной информации в сентябре правоохранители провели второй этап международной операции.

В Киеве и Киевской области было проведено 17 обысков. В ходе следственных действий было изъято:

почти 600 тысяч гривен;

более 90 тысяч долларов;

мобильные телефоны;

аппаратные криптокошельки;

SIM-карты;

компьютерная техника;

документацию и другие вещественные доказательства.

По итогам проведенных мероприятий правоохранители задержали четырех участников преступной организации. Среди них — организатор сети и трое исполнителей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Ситуация с распространением мошеннических колл-центров в Украине выглядит как целенаправленная российская диверсия, заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать решение об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко во время голосования во вторник, 15 сентября, а также законы против колл-центров.

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