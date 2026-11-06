SBU zdemaskowała agenta Rosji, który wysadził samochód urzędnika Rady Miejskiej Dniepru

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał rosyjskiego agenta, który przez ponad półtora roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości po zamachu terrorystycznym w Dnieprze, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Zatrzymanemu postawiono zarzut udziału w akcie terrorystycznym.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa chodzi o lokalnego dezertera, który został zwerbowany przez rosyjskie służby specjalne.

W kwietniu 2025 roku, na zlecenie Federacji Rosyjskiej, podłożył ładunek wybuchowy w samochodzie szefa administracji lewobrzeżnej Rady Miejskiej Dniepru. W wyniku wybuchu improwizowanego urządzenia urzędnik odniósł ciężkie obrażenia i zmarł później w szpitalu.

Po wykonaniu zadania zleconego przez rosyjskich kuratorów agent ukrywał się w centrum obwodu. Funkcjonariusze kontrwywiadu SBU ustalili jego miejsce pobytu i zatrzymali go.

Śledztwo wykazało, że mężczyzna został zwerbowany za pośrednictwem znajomego, który mieszka na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego.

Następnie podejrzany otrzymał od rosyjskich służb specjalnych zadanie likwidacji ukraińskiego urzędnika, który mieszkał w sąsiednim budynku.

W celu przygotowania przestępstwa sprawca zorganizował ukryty monitoring z balkonu swojego mieszkania. Za pomocą kamery monitorował samochód przyszłej ofiary i próbował ustalić przybliżony czas jej wyjścia z domu.

Później agent otrzymał z Rosji współrzędne kryjówki, skąd zabrał domowej roboty ładunek wybuchowy.

W przeddzień zamachu podejrzany przygotował ładunek wybuchowy na bazie plastiku i wyposażył go w czujnik ruchu. Następnie urządzenie zamocowano pod fotelem kierowcy w samochodzie.

Podczas przeszukań u zatrzymanego zabezpieczono rejestrator wideo oraz dwa smartfony, których używał na zmianę do komunikacji z przedstawicielem rosyjskich służb specjalnych.

Śledczy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) postawili mężczyźnie zarzut na podstawie części 3 artykułu 258 Kodeksu karnego Ukrainy – akt terrorystyczny, który doprowadził do śmierci człowieka.

Kara przewidziana w tym artykule to dożywotnie pozbawienie wolności z konfiskatą mienia.

Obecnie rozstrzyga się kwestię zastosowania wobec zatrzymanego środka zabezpieczającego w postaci aresztu tymczasowego.

Informację tę podała służba prasowa SBU na Telegramie.

Wcześniej Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w obwodzie kijowskim rosyjskiego agenta, który na zlecenie FSB gromadził dane wywiadowcze w celu korygowania ataków na lokalne obiekty energetyczne. Osobą podejrzaną okazał się kierowca firmy logistycznej, który śledził również lokalizacje baz remontowych Sił Obronnych.

Kontrwywiad SBU zatrzymał w obwodzie chmielnickim mężczyznę podejrzanego o przekazywanie rosyjskim służbom specjalnym współrzędnych jednostek wojskowych, przedsiębiorstw obronnych i terminali pocztowych.

Wojskowe kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z DBR zdemaskował zwerbowanego przez FSB żołnierza, który przekazywał Rosji współrzędne ukraińskich obiektów wojskowych na froncie południowym. Aby ukryć kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, agent zmienił 77 numerów telefonów i korzystał z 18 smartfonów.

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