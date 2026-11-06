СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника городского совета Днепра

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который более полутора лет скрывался от правосудия после теракта в Днепре, приведшего к гибели человека. Задержанному объявили о подозрении в совершении террористического акта.

По данным следствия, речь идет о местном уклонисте, которого завербовали российские спецслужбы.

В апреле 2025 года он по заданию РФ взорвал автомобиль руководителя Левобережной администрации Днепровского городского совета. В результате взрыва самодельного устройства чиновник получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

После выполнения задания российских кураторов агент скрывался в областном центре. Контрразведчики СБУ установили его местонахождение и задержали.

Расследование установило, что мужчину завербовали через знакомого, проживающего на временно оккупированной территории Луганской области.

Впоследствии фигурант получил от российских спецслужб задание ликвидировать украинского чиновника, проживавшего в соседнем доме.

Для подготовки преступления злоумышленник организовал скрытое видеонаблюдение с балкона своей квартиры. С помощью видеорегистратора он следил за автомобилем будущей жертвы и пытался установить примерное время её выхода из дома.

Позже агент получил из России координаты тайника, откуда забрал самодельное взрывное устройство.

Накануне теракта фигурант подготовил взрывчатку на основе пластида и оснастил её датчиком движения. После этого устройство закрепили под водительским сиденьем автомобиля.

В ходе обысков у задержанного изъяли видеорегистратор и два смартфона, которые он поочередно использовал для связи с представителем российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт, повлекший гибель человека.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

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