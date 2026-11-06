В Украине планируют ввести обязательный допинг-контроль на соревнованиях

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий новые правила борьбы с допингом в украинском спорте. В частности, на официальных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах планируется обязать организаторов оборудовать пункты допинг-контроля. Также планируется усилить независимость антидопинговых комиссий и привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами, которые вступят в силу в 2027 году.

Правительство одобрило проект закона «О внесении изменений в Закон Украины “Об антидопинговой деятельности в спорте” относительно совершенствования национальной системы предотвращения допинга в спорте». Документ призван обновить правила работы украинской антидопинговой системы и привести их в соответствие с требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Изменения связаны с новой редакцией Всемирного антидопингового кодекса и обновленными международными стандартами. Они вступят в силу 1 января 2027 года. Поэтому украинское законодательство планируется заранее привести в соответствие с новыми требованиями.

Что изменится в правилах борьбы с допингом

Законопроект предусматривает обновление терминов и уточнение отдельных положений действующего закона. В частности, предлагается изменить определение понятия «допинг в спорте». Его будут связывать с антидопинговыми правилами Национального антидопингового центра, которые должны соответствовать украинскому законодательству и Всемирному антидопинговому кодексу.

Также планируется уточнить названия международных стандартов, на которые ссылается украинское законодательство, и определения отдельных понятий. Это необходимо для того, чтобы украинские правила более точно соответствовали международным требованиям и не создавали разногласий при их применении. Еще одно предложение касается названия специализированного государственного учреждения «Национальный антидопинговый центр». Его хотят изменить на «Национальный антидопинговый центр Украины». Такое название должно четко идентифицировать учреждение на международном уровне.

Антидопинговые комиссии хотят сделать более независимыми

Отдельный блок изменений касается органов, отвечающих за работу национальной антидопинговой системы. В законопроекте планируется более четко разграничить и уточнить полномочия Министерства молодежи и спорта, Национального антидопингового центра, Наблюдательного совета и Номинационного комитета. Также планируется изменить порядок формирования Номинационного комитета. Отдельно пересмотрят правила отбора и назначения членов Дисциплинарной антидопинговой комиссии и Апелляционной антидопинговой комиссии.

Главная цель этих изменений — обеспечить независимость комиссий в соответствии с требованиями WADA. Они должны принимать решения без постороннего влияния, а порядок их формирования должен соответствовать международным стандартам.Кроме того, в законе планируют определить полный перечень оснований, по которым могут досрочно прекратить полномочия членов Номинационного комитета. Это должно сделать процедуру более четкой и понятной.

Пункты допинг-контроля хотят сделать обязательными

Одно из самых заметных изменений касается непосредственно спортивных мероприятий. Законопроект предусматривает, что во время официальных соревнований и учебно-тренировочных сборов организаторы должны будут оборудовать пункты допинг-контроля.

Это требование будет касаться мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и соревнований Украины. То есть речь идет об официальных событиях, предусмотренных государственным спортивным календарем.

Также планируется уточнить требования к специалистам, имеющим право проводить допинг-контроль. Это касается людей, которые непосредственно участвуют в проверках спортсменов. Соответствующие правила планируется привести в соответствие с обновленными международными стандартами.

Членам антидопинговых комиссий предусмотрено вознаграждение

Еще одна часть законопроекта касается оплаты труда членов антидопинговых органов. В документе предлагается определить правовые основания для выплаты им вознаграждения за выполнение своих обязанностей. Это коснется членов Дисциплинарной антидопинговой комиссии, Апелляционной антидопинговой комиссии и Комитета по терапевтическому использованию. Последний рассматривает вопросы о разрешении спортсменам использовать запрещенные вещества или методы по медицинским показаниям.

Таким образом, предлагаемые изменения охватывают не только допинг-контроль спортсменов, но и работу учреждений и комиссий, отвечающих за соблюдение антидопинговых правил. На данный момент Кабинет Министров лишь одобрил законопроект. Теперь он должен пройти рассмотрение в Верховной Раде. Новые требования станут обязательными только после принятия закона и его вступления в силу.

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