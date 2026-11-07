Минобороны предупредило о временных перебоях в работе приложения «Резерв+»

Вечером 7 ноября приложение «Резерв+» будет временно работать с ограничениями в связи с плановым техническим обслуживанием. Пользователей предупредили о возможных задержках с обновлением документов.



Технические работы запланированы на субботу, 7 ноября. Они продлятся с 20:00 до 23:00.

В этот период времени в приложении электронные военно-учетные документы могут загружаться или обновляться медленнее. Кроме того, возможны задержки в работе других сервисов.

В Минобороны советуют тем, кому документ может понадобиться вечером, не откладывать его загрузку. Сохранить файл на телефон можно непосредственно в приложении: на главном экране нужно нажать кнопку «+» и выбрать опцию «Скачать PDF».

Напомним, что приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки, произошедшей вечером в воскресенье, 1 ноября.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Команды Ajax Systems и Stfalcon рассказали об обстоятельствах кибератаки на систему оповещений приложения «Воздушная тревога». Злоумышленникам удалось получить доступ к рабочему месту дежурного оператора и разослать ложные сообщения об опасности.